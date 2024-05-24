Полянский: гибель Раиси рискует сильнее накалить обстановку на Ближнем Востоке

Напряженную обстановку в ближневосточном регионе может дополнительно накалить гибель иранского лидера Эбрахима Раиси и главы МИД этой страны Хосейна Амира Абдоллахиана, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости .

На сложную ситуацию на Ближнем Востоке, по его словам, может повлиять «все что угодно» в зависимости от того, как именно эта ситуация будет использоваться.

«Опять же, давайте не торопиться с выводами и не гадать, пока наши иранские друзья не завершат расследование. На мой взгляд, пока все стороны стараются вести себя достаточно сдержанно в данной ситуации», — добавил Полянский.

Также дипломат не стал судить о причастности к катастрофе других стран. Выводы по случившемуся инциденту, по его словам, являются прерогативой властей самого Ирана.