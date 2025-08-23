Полиция Аргентины провела обыски из-за скандалом с сестрой президента

сегодня в 06:41

Аргентинская полиция провела масштабные обыски в более чем десяти роскошных резиденциях и офисах, включая Национальное агентство по пособиям инвалидам, в рамках расследования коррупционного скандала, пишет газета «Известия» .

Как сообщает Associated Press, расследование началось после утечки аудиозаписей, на которых личный адвокат президента Хавьера Милея Диего Спаньоло описывает схему откатов за государственные контракты в сфере здравоохранения.

Согласно аудиоматериалам, высокопоставленные чиновники получали откаты, а фармацевтическая компания Suizo Argentina предлагала взятки сестре президента Карине Милей через её доверенное лицо.

Правительство Аргентины пока не подтвердило и не опровергло подлинность записей, дата и место создания которых остаются неизвестными.

Это уже второй крупный скандал за время президентства Милея — в марте оппозиционный депутат Факундо Манес подал в суд на советника президента Сантьяго Капуто после получения угроз.

Ранее 40 тысяч аргентинцев потеряли средства, инвестировав в криптовалюту, рекламируемую главой государства.



