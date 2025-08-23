Полиция Аргентины провела обыски из-за скандалом с сестрой президента
Аргентинская полиция провела масштабные обыски в более чем десяти роскошных резиденциях и офисах, включая Национальное агентство по пособиям инвалидам, в рамках расследования коррупционного скандала, пишет газета «Известия».
Как сообщает Associated Press, расследование началось после утечки аудиозаписей, на которых личный адвокат президента Хавьера Милея Диего Спаньоло описывает схему откатов за государственные контракты в сфере здравоохранения.
Согласно аудиоматериалам, высокопоставленные чиновники получали откаты, а фармацевтическая компания Suizo Argentina предлагала взятки сестре президента Карине Милей через её доверенное лицо.
Правительство Аргентины пока не подтвердило и не опровергло подлинность записей, дата и место создания которых остаются неизвестными.
Это уже второй крупный скандал за время президентства Милея — в марте оппозиционный депутат Факундо Манес подал в суд на советника президента Сантьяго Капуто после получения угроз.
Ранее 40 тысяч аргентинцев потеряли средства, инвестировав в криптовалюту, рекламируемую главой государства.