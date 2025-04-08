Политолог: Жириновский популярен среди россиян даже после смерти

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский — великий политик, который пользуется поддержкой народа и сегодня. С момента его ухода из жизни многое изменилось, рассказала РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория», депутат Московской городской думы, руководитель депутатского объединения ЛДПР Мария Воропаева.

По ее словам, за эти годы сформировался тренд на обращение к прогнозам Жириновского, которые отражают трансформации, происходящие в России и на международной арене.

В России стали появляться улицы имени политика, в 2024 году партия провела выставку «ЛДПР: 35 лет с народом». Эти и другие события повлияли на рост доверия к Владимиру Вольфовичу: по данным ВЦИОМ, сегодня 66% граждан доверяют Жириновскому. Этот показатель вырос более чем на 24% с последнего замера при жизни политика.

Знание и заветы Жириновского реализуются прежде всего нынешним председателем ЛДПР Леонидом Слуцким и членами партии. На фоне титанической работы над увековечиванием памяти со стороны лидера его популярность, как и популярность партии среди россиян, только растет.

«Такие идеи Жириновского, как защита Русского мира и борьба с однополярным миропорядком, приобретают новое прочтение в современных реалиях, в которых мы боремся за свое суверенное развитие и за свою свободу на полях СВО, в информационном пространстве и так далее», — сказала политолог.

Особенно важным в контексте памятных мероприятий, проводимых партией, является Указ президента России В. В. Путина «О праздновании 80-летия со дня рождения В. В. Жириновского» в 2026 году. Это решение является, по сути, признанием вклада Владимира Вольфовича в становление современной политической системы России.

Воропаева уверена, что юбилейный год, наполненный масштабными событиями по сохранению памяти о Владимире Вольфовиче, будет способствовать дальнейшему укреплению доверия к основателю ЛДПР.