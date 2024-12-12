Политолог: заявления Пашиняна о границах выглядят как угроза суверенитету Армении

Тема суверенитета Армении и её отношений с соседями сегодня весьма непростая, так как вся политика кабинета Никола Пашиняна направлена на отказ от защиты интересов армянского народа, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Это особенно ярко проявилось в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Напомню, Нагорный Карабах был преимущественно населен армянами и после распада Советского Союза провозгласил независимость, хотя и не был признан даже самой Арменией», — сказал Сипров.

Он добавил, что Пашинян активно использовал карабахскую тему в политических целях, но не предпринял никаких ответственных шагов.

«По сути, он бросил своих соотечественников на произвол судьбы, пытаясь представить Россию виновной во всех проблемах. Такой безответственный курс наносит ущерб не только безопасности и суверенитету Армении, но и её экономике, которая и без того находится в сложном положении», — отметил политолог.

По мнению Сипрова, Пашинян играет в опасные игры. Если он действительно спровоцирует Азербайджан или другую соседнюю страну на агрессию, высока вероятность, что армянский народ не поддержит продолжение этого политического курса.

«В конечном итоге режим Пашиняна может быть свергнут руками самих армян — народа с древней, великой и местами трагической историей. Если подвести итог, то армяне, безусловно, заслуживают более компетентного и ответственного лидера», — заключил эксперт.

Ранее Пашинян сравнил отказ от советских границ Армении с отказом от государственности и суверенитета. По его словам, если граждане не будут признавать международно признанную территорию, то Армения «откроет свои ворота для других».