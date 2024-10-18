Политолог: заявление Трампа о Зеленском может быть просто игрой на камеру

Заявление Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта с Россией, вызывает массу вопросов — это политическое шоу или признание фактов. Такие резкие высказывания идут наперекор нынешней генеральной линии пропаганды США. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

«Трамп, по сути, играет на поле предвыборной гонки, подливая масло в огонь внутриполитических разборок в США. И оно понятно — президентские выборы в США уже совсем скоро», — сказал политолог.

По словам эксперта, ни для кого не секрет, что Зеленский действует в рамках политики, продиктованной его западными кураторами. Оружие, деньги и обещания безопасности — вот что двигало украинскими властями на протяжении всего конфликта.

«Трамп отлично понимает, что реальная ответственность за эскалацию лежит на тех, кто подталкивал Киев к конфликту с Россией, будь то США, НАТО или другие западные структуры. Недавняя встреча Трампа с Зеленским, обсуждение „гарантий безопасности“ лишь подтверждают этот факт. Однако зачем сейчас, перед очередными выборами, снова поднимать этот вопрос?» — обозначил Булавицкий.

Трамп, стремящийся к возвращению в Белый дом, нуждается в громких заявлениях, и на фоне общественных недовольств стремится заручиться поддержкой определенного электората.

«Но мы желаем видеть за этим большее. Для нас это сигнал, что западные политики начинают осознавать, что их действия на Украине не принесли желаемых плодов. Такие высказывания служат подтверждением того, что правда на нашей стороне. Мы давно говорили, что конфликт разжигался извне, а теперь Трамп, пусть и в своих целях, вынужден это открыто признать», — добавил политолог.