Политолог заявил, что Вашингтон готов к предметному диалогу с Россией

Политолог Аслан Рубаев заявил, что Вашингтон изменил свой подход и в данный момент готов к предметному диалогу с Россией.

По его словам, США и РФ начали присматриваться друг к другу перед предстоящими высокоуровневыми переговорами.

«Россия и США будут искать точки соприкосновения и определять рамки диалога. Ключевой вопрос — когда подключать Украину к переговорам, но пока Вашингтон и Москва лишь тестируют позиции друг друга», — отметил политолог в эфире радио Sputnik.

Рубаев добавил, что Вашингтон изменил свой подход и теперь готов к более содержательному диалогу. Нынешние контакты рассматриваются как подготовительный этап к главной встрече между Путиным и Трампом, на которой планируется обсудить важнейшие вопросы, такие как ситуация на Украине, возможные модели урегулирования конфликта и гарантии для сторон.