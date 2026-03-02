Политолог Киреев: решение об атаках на Иран не поддержал Конгресс

Политолог Владимир Киреев заявил, что решение Дональда Трампа о военной кампании против Ирана продиктовано интересами Израиля, а не США. По его словам, атаки стали неожиданными и не получили поддержки американских институтов, сообщает Общественная Служба Новостей .

Киреев отметил, что формально Трамп может объяснять удары по Ирану противостоянием с Китаем, называя Тегеран частью китайской инфраструктуры. Однако, по мнению эксперта, реальные мотивы иные.

«По факту, с большой долей вероятности, речь идет о том, что Трамп реализовывал интересы не США, а израильского лобби, под влиянием которого он находится», — сообщил Киреев.

Политолог подчеркнул, что решение о начале военной кампании было принято единолично, без голосования в Конгрессе и вопреки позиции Национального совета разведки. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард ранее указывала, что конфликт с Ираном выгоден Израилю, но не Соединенным Штатам.

По словам Киреева, Израиль рассматривает Иран как главного соперника в регионе от Сахары до Центральной Азии и на протяжении десятилетий стремился ослабить Тегеран, в том числе с опорой на поддержку Вашингтона.

Эксперт считает, что в данной ситуации Трамп продемонстрировал зависимость от внешнего влияния, а не самостоятельную позицию США.

