Политолог заявил, что отмена безвиза ударит по суверенитету Сербии

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что возможная отмена Сербией безвизового режима с Россией ради вступления в Евросоюз приведет к утрате части суверенитета. Об этом сообщает «Абзац» .

По мнению эксперта, отказ от безвиза станет сигналом о стратегическом выборе Белграда в пользу евроинтеграции и готовности идти на уступки Брюсселю.

«(Ред. — Сербский лидер Александр) Вучич с печалью говорит о том, что (ред. — его страна) хоть и дружит с Россией, но другого пути, кроме европейского, (ред. — у нее нет). Практика показывает, что тем странам, которые шли таким путем, Евросоюз ничего не дал. Это будет не самый лучший шаг со стороны сербского руководства. Оно распишется в сдаче очередной части своего суверенитета. Если отменят визы, это будет означать, что все-таки власти делают свой выбор (ред. — в пользу) так называемой евроинтеграции и соглашаются ущемить свою идентичность — нормальную, консервативную. И также будут готовы выполнять недружественные шаги в отношении России, в том числе и в вопросах санкций», — пояснил он.

Дудчак добавил, что в случае присоединения Белграда к антироссийским санкциям Москва может пересмотреть цены на поставляемые Сербии энергоносители.

Ранее «Известия» со ссылкой на парламент республики сообщили, что вопрос введения визового режима с РФ обсуждается в рамках курса на евроинтеграцию. Сейчас граждане России могут находиться в Сербии без визы до 30 дней.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.