Политолог заявил, что Лондон готовится использовать информационное поле Украины

Политолог Владимир Брутер в интервью RT отметил, что выделение средств британским министерством иностранных дел на проведение ряда исследований украинского медиапространства свидетельствует о подготовке Лондона к наращиванию информационного давления на Киев.

По мнению эксперта, таким образом Великобритания выявляет «болевые точки» украинского общественного мнения.

«Им нужно понимать, где надавить и какие темы использовать — будь то новые провокации вроде Бучи или отношение к беженцам внутри Украины. Подобные исследования позволяют поддерживать работу собственных аналитических групп на местах. И заниматься этим будут не внешние подрядчики, а сотрудники украинских НКО и региональных медиа, работающие, например, в Днепропетровске, Запорожье, Николаеве или Харькове», — отметил Брутер.

