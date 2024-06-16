В Италии прошел саммит стран G7. Председатель Совета министров Итальянской Республики Джорджия Мелони перед началом первой сессии сделала упор на том, что южный регион Апулия был выбран неслучайно в качестве места проведения встречи.

«Согласно премьер-министру, данное решение было принято для того, чтобы донести до „Глобального Юга“ определенный посыл: „мы с вами, а не против вас“. Тем не менее данный сигнал противоречит той политике, которую проводит G7 в последние годы», — сказал Захаров

По словам политолога, во-первых, сразу вспоминаются знаменитые слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о «классификации стран», сказанные им 13 октября 2022 года на открытии Европейской дипломатической академии. Он тогда заявил о том, что «привилегированная» Европа — это «сад», а окружающий ее мир — «джунгли».

Кроме того, он отметил, что для «сада» будет неправильным решением закрываться от остального мира, — нужно, чтобы «европейские стандарты» распространились на весь мир. Важно понимать, что впоследствии глава европейской дипломатии отказался считать вышеописанные изречения расизмом.

Во-вторых, наряду с желанием «укреплять диалог» с «Глобальным Югом» на саммите в Апулии одной из громких тем стало обсуждение возможностей использования в пользу Украины процентов от прибыли, которую планируется получить за счет замороженных российских активов. Следовательно, государства G7 фактически узаконивают такой формат отношений, который будет выгоден только им, невзирая на принципы международного права.

«Таким образом, этот саммит со всей яркостью показывает, какое будущее ждет страны „Глобального Юга“, желающие развивать отношения с государствами, которые безапелляционно ставят себя выше других. Запад буквально посылает однозначный сигнал: „мы готовы с вами сотрудничать, но только на наших условиях“. Возникает логичный вопрос: а готов ли „Глобальный Юг“ сотрудничать с Западом на этих условиях?» — обозначил эксперт.