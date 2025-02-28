Политолог высказал основные ожидания от следующего этапа переговоров РФ и США

После встречи представителей России и США в Стамбуле будут новые переговоры. Сейчас идет серьезный кулуарный торг сразу по нескольким вопросам. Об этом РИАМО сообщил политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

Ранее стало известно, что представители России и США после встречи в Стамбуле договорились о новых переговорах, на которых обсудят несколько вопросов.

«Главный из которых: разоружение Украины и ее безблоковый статус. Признание за Россией всех освобожденных территорий и новых регионов, вошедших в состав нашей страны. А также отмена санкций. Быстро такие вопросы не решаются. Тут нужно много встреч, а не одна. Сейчас же начали с малого: согласованы шаги по обеспечению финансирования деятельности дипмиссий, договорились о прямом авиасообщении. Согласитесь, тоже не мало, учитывая отношения наших стран при Байдене», — сказал Миронов.

По словам эксперта, сейчас для России важен тот момент, что Украина всячески сопротивляется миру. Киев науськивают французы и англичане, чтобы украинцы продолжали боевые действия.

«Другой вопрос, и об этом говорят открыто украинские политики и военные, что этот будущий мир или перемирие воспринимается как пауза для того, чтобы Украина нарастила вооруженные силы и в будущем снова начала войну. России такие условия не подходят», — добавил Миронов.

Поэтому каждый пункт плана мирного урегулирования нужно обсуждать. А это требует времени.