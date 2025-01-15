Политолог Алексей Мартынов рассказал, по какой формуле выстроена политика в Молдавии. По его мнению, в стране наблюдается полное выхолощение политического класса.

«Там нет самостоятельных политиков, которые могли бы сформулировать, что им нужно, куда они идут», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Он указал, что местные политики не имеют собственного видения и действуют по указаниям извне, что мешает стране развиваться. Эта зависимость от неписаных формул в политике приводит к тому, что многие важные вопросы, в том числе ситуация с Приднестровьем, остаются неразрешенными.

Мартынов подчеркнул, что такой подход позволяет некоторым политическим силам извлекать выгоду из неопределенности, мягко «шантажируя» более крупные государства.

Именно отсутствие лидеров и независимых мыслителей делает политический ландшафт Молдавии неустойчивым и запутанным, заключил эксперт.