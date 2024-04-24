Политолог Вольф назвал преувеличенным эффект от пакета помощи для Киева
Вероятность перехвата Киевом инициативы на поле боя после принятия США очередного пакета военной помощи крайне мала, считает немецкий политолог, профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф, пишет РИА Новости.
«Может ли этот пакет помощи стать чем-то большим, чем просто отсрочка неизбежного?» — написал он в статье для австралийской газеты Conversation.
Эксперт добавил, что задержка согласования средств, которая затянулась на несколько месяцев, диктовалась политическими соображениями в преддверии выборов президента в США. Вопрос поддержки Киева может быть закрыт в случае победы Трампа на них, указал Вольф.
Также он указал на стремительные темпы развития российского ОПК на фоне отставания американского и европейского военного производства. Также ВС РФ превосходят ВСУ в живой силе, что дает им инициативу на поле боя.
«Все это означает, что прогнозы о том, что Украина благодаря дополнительной поддержке США одержит военную победу в течение года, в лучшем случае — чрезмерный оптимизм, а в худшем — опасный бред», — резюмировал политолог.