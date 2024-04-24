Политолог Вольф назвал преувеличенным эффект от пакета помощи для Киева

«Может ли этот пакет помощи стать чем-то большим, чем просто отсрочка неизбежного?» — написал он в статье для австралийской газеты Conversation.

Эксперт добавил, что задержка согласования средств, которая затянулась на несколько месяцев, диктовалась политическими соображениями в преддверии выборов президента в США. Вопрос поддержки Киева может быть закрыт в случае победы Трампа на них, указал Вольф.

Также он указал на стремительные темпы развития российского ОПК на фоне отставания американского и европейского военного производства. Также ВС РФ превосходят ВСУ в живой силе, что дает им инициативу на поле боя.

«Все это означает, что прогнозы о том, что Украина благодаря дополнительной поддержке США одержит военную победу в течение года, в лучшем случае — чрезмерный оптимизм, а в худшем — опасный бред», — резюмировал политолог.