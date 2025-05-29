Политолог: вероятность встречи Путина, Трампа и Зеленского стремится к нулю

Инициатива президента Украины Зеленского о проведении трехсторонней встречи с главой российского государства Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом привлекает внимание мировой общественности как прямая возможность быстро завершить конфликт, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

«Однако исходя из реальной политики и сегодняшних условий, вероятность (трехсторонней-ред.) встречи в ближайшей перспективе стремится к нулю», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что вся проблема трехсторонней встречи упирается в отсутствие «почвы» для предметных переговоров между главами государств. На первом раунде переговоров между Россией и Украиной не было достигнуто сближения позиций по ключевым вопросам урегулирования.

По словам политолога, интересы России до сих пор являются неприемлемыми для киевского режима, включая вывод войск с российских территорий и нейтральный статус Украины, не говоря о более фундаментальных позициях по защите русскоязычного населения. Без согласования позиций сторон на уровнях делегаций и министерств встреча президентов не имеет смысла.

Стремление же Зеленского как можно быстрее начать трехсторонние переговоры лидеров — лишь тактическая попытка перевернуть игру в пользу Украины. За счет подобной риторики Киев выставляет себя сторонником мира, в то время как за Москвой пытается закрепить образ угрозы международной безопасности и агрессора, с которым невозможно договориться. Адресатом этого же сигнала является Трамп, которого стараются вернуть в русло поддержки Украины и противостояния с Россией.

Однако при всех сложностях переговорного процесса Россия от него не отказывается, как и от возможной встречи президентов. Россия подходит к процессу основательно, стремясь достигнуть устойчивого и гарантированного мира, заключил Васильев.