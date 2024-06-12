Политолог: вероятность вооруженного конфликта между КНДР и Южной Кореей мала

Провокации с обеих сторон — между Южной и Северной Кореей — происходят регулярно, общество давно перестало воспринимать их как серьезный сигнал для эскалации ситуации в регионе. История показывает, что текущая риторика достаточно слаба для возникновения вооруженного конфликта. Об этом РИАМО сообщил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов.

Политолог считает, что частые провокации Северной и Южной Кореи несут в себе аккумулятивный характер и могут в любой момент перерасти в открытое противостояние.

«Вместе с тем Южная Корея понимает, что на фоне украинского кризиса и военных действий на Ближнем Востоке внимания и достаточного объема ресурсов со стороны Штатов им попросту может не хватить. А возможности Северной Кореи, например, легко поразить все четыре атомные электростанции обычной артиллерией весьма катастрофичны, не говоря о применении стратегического вооружения», — сказал эксперт.

Сейчас у обеих сторон есть мощные инструменты сдерживания, но важно подчеркнуть постоянную политику Вашингтона, которая под предлогом продвижения мира еще больше вооружает южную часть полуострова и дестабилизирует ситуацию в регионе.