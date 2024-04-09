Политолог Васильев: союзникам Израиля становится труднее оправдывать свою агрессию

«Израиль на протяжении нескольких лет наносит удары по объектам Ирана в Сирии. Однако атака в начале апреля носит беспрецедентный характер — был уничтожен дипломатический объект, который неприкосновенен по Венской конвенции. „Моральная правота“ Израиля пошатнулось еще больше», — сказал Васильев.

По словам политолога, Израиль идет на эскалацию, однако говорить об открытом конфликте с Ираном еще рано. Вооруженный конфликт будет нести огромные издержки двум государствам, на которые они идти не готовы.

«Обвинение критиков в антисемитизме со стороны Иерусалима выглядит не как борьба за справедливость, а абсурд и лицемерие, что только усиливает позиции его противников», — добавил эксперт.

Скорее всего, по мнению политолога, Иран будет оказывать более активную поддержку оппонентам Израиля и США, таким как ХАМАС, «Хезболла» и хуситы, что повысит интенсивность боевых действий в регионе.