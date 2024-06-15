Политолог Васильев: саммит в Швейцарии сейчас выглядит максимально абсурдно

Вопрос мирного урегулирования невозможно решить без участия двух главных сторон конфликта, этот процесс должен происходить при учете интересов двух государств и реальной ситуации в зоне проведения СВО. И на сегодняшний момент эта ситуация не в пользу Украины, поэтому саммит в Швейцарии сейчас выглядит максимально абсурдно, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

«Изначально Киев пытался создать конференцию глав государств со всего мира для выработки общей позиции по конфликту, за счет которой можно было бы оказывать давление на Россию. Однако все пошло не по плану. Многие государства отказались обсуждать „формулу мира Зеленского“ из-за ее радикальных позиций и неудач Украины в военных действиях», — заявил Васильев.

Поэтому из десяти пунктов в повестке осталось только три: продовольственная и ядерная безопасность, а также гуманитарные проблемы, которые не сильно влияют на процесс урегулирования конфликта.

«Также у саммита большая проблема с главами государств, большинство из которых на нем присутствовать не смогут, тем самым понижая его общий статус. На саммит не поедет даже президент США Байден, отдав предпочтение предвыборному сбору средств», — сказал политолог.

Саммит преследует цель распыления внимания, увода дискуссии в другую сторону и повышения легитимности Зеленского, как уже об этом сказал Президент Владимир Путин. К урегулированию конфликта конференция не имеет никакого отношения, добавил Васильев.

«Независимо от ее результатов вопрос о переговорах будет возвращаться к интересам России и расстановке сил на СВО. Подобные шаги только затягивают кровопролитие и делают позиции Украины более слабыми», — заключил эксперт.