Политолог Васильев рассказал про актуальные вопросы, которые обсудят на ПМЭФ

Тема перехода к многополярной модели мировой экономики стала одной из ключевых в рамках ПМЭФ, рассказал РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

«Особое место в ней занимает БРИКС, который с течением времени только укрепляет статус ведущего экономического игрока», - заявил Васильев.

Еще в феврале 2024 года российский лидер Владимир Путин заявил, что доля БРИКС в мировой экономике уже превысила долю стран «Большой семерки», добавил эксперт.

«Актуальность БРИКС подтверждает активность других стран вокруг него: уже в этом году новыми участниками блока стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. А свое желание присоединиться выразили Турция, Шри-Ланка и ряд других государств», - рассказал политолог.

Также эксперт отметил, что опросы интеграции и развития сотрудничества активно звучат на площадках ПМЭФ. Особо выделяются два направления: создание новых логистических путей и укрепление институтов на базе БРИКС.

«Первое направление касается международного транспортного коридора «Север – Юг». В перспективе он способен усилить развитие региональных экономик и увеличить инвестиционную привлекательность БРИКС для других стран. Страны должны выработать общую стратегию по беспрепятственному взаимодействию и снижению транзакционных издержек для реализации своего потенциала», - добавил политолог.

ПМЭФ стал платформой для укрепления многополярного мира. Результаты переговоров и обсуждений подтверждают, что это не просто концепция, а реальность, которую готовы развивать многие государства всего мира, заключил Васильев.