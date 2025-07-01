Политолог уверен, что заявления Маска о новой партии в США являются «пустыми»
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Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал, что заявления американского предпринимателя Илона Маска о создании новой политической партии в США являются «пустыми словами», сообщает aif.ru.
«Я думаю, что Илон Маск не создаст никакой партии. И отец Маска говорил, что сын не будет этим заниматься», — заявил эксперт.
Более того, специалист отметил, что разговоры о создании третьей партии в Соединенных Штатах длятся уже несколько десятилетий. Но пока они настолько малы, что о них даже почти никто не знает.
По словам политолога, пока что заявления миллиардера являются «пустыми разговорами». По мнению Блохина, серьезно принять этот вопрос к обсуждению можно будет, когда Маск сделает реальные шаги в этом направлении. Так как партия должна быть не просто официально создана, а она должна стать третьей по своей мощности в стране.