Политолог уверен, что заявления Маска о новой партии в США являются «пустыми»

«Я думаю, что Илон Маск не создаст никакой партии. И отец Маска говорил, что сын не будет этим заниматься», — заявил эксперт.

Более того, специалист отметил, что разговоры о создании третьей партии в Соединенных Штатах длятся уже несколько десятилетий. Но пока они настолько малы, что о них даже почти никто не знает.

По словам политолога, пока что заявления миллиардера являются «пустыми разговорами». По мнению Блохина, серьезно принять этот вопрос к обсуждению можно будет, когда Маск сделает реальные шаги в этом направлении. Так как партия должна быть не просто официально создана, а она должна стать третьей по своей мощности в стране.