Политолог: «TikTok-войска» ВСУ повально нарушают правила ведения боевых действий
«TikTok-войска» Украины постояно занимаются нарушением правил ведения боевых действий, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов.
Ранее сообщалось, что снимавшие видео для TikTok бойцы ВСУ «помогли» ВС РФ ударить по своему командному пункту.
«Нормы (нарушают — ред.) не только юридически закрепленные и моральные, но и элементарные правила поведения на фронте, способствующие сохранению собственной жизни. Боевые действия в современности требуют особой осторожности и цифровой гигиены, бойцов отслеживают в блиндажах по одному только радиосигналу. Да и не только бойцов. Известен случай, когда ракета прилетела в командный пункт после „созвона“ Залужного (Валерия, экс-главкома ВСУ — ред.) с офисом президента Украины», — сказал Котов.
Такие условия заставляют задуматься об обучении бойцов правилам поведения, ведь под угрозу ставится не только их жизнь, но и жизни сослуживцев.
Тотальная мобилизация на Украине способствует набору в войска необученных людей, которые не знают элементарных правил. По мнению эксперта, абсолютно отличная ситуация в России.
«Наши бойцы попадают в зону спецоперации после комплексного обучения. К примеру, у нас в Подмосковье находится пункт по набору на контрактную службу, где каждый человек после заключения контракта получает всю необходимую экипировку, проходит длительное обучение и отправляется на фронт полностью готовым и обученным бойцом. Такой подход серьезно влияет на качество исполнения воинских обязанностей и выживаемость бойцов», — обозначил политолог.