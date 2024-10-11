Политолог: «TikTok-войска» ВСУ повально нарушают правила ведения боевых действий

Ранее сообщалось, что снимавшие видео для TikTok бойцы ВСУ «помогли» ВС РФ ударить по своему командному пункту.

«Нормы (нарушают — ред.) не только юридически закрепленные и моральные, но и элементарные правила поведения на фронте, способствующие сохранению собственной жизни. Боевые действия в современности требуют особой осторожности и цифровой гигиены, бойцов отслеживают в блиндажах по одному только радиосигналу. Да и не только бойцов. Известен случай, когда ракета прилетела в командный пункт после „созвона“ Залужного (Валерия, экс-главкома ВСУ — ред.) с офисом президента Украины», — сказал Котов.

Такие условия заставляют задуматься об обучении бойцов правилам поведения, ведь под угрозу ставится не только их жизнь, но и жизни сослуживцев.

Тотальная мобилизация на Украине способствует набору в войска необученных людей, которые не знают элементарных правил. По мнению эксперта, абсолютно отличная ситуация в России.

«Наши бойцы попадают в зону спецоперации после комплексного обучения. К примеру, у нас в Подмосковье находится пункт по набору на контрактную службу, где каждый человек после заключения контракта получает всю необходимую экипировку, проходит длительное обучение и отправляется на фронт полностью готовым и обученным бойцом. Такой подход серьезно влияет на качество исполнения воинских обязанностей и выживаемость бойцов», — обозначил политолог.