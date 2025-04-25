Политолог Юрий Светов заявил, что мэр Киева Виталий Кличко готовится США в качестве преемника Владимиру Зеленскому. Поводом стал комментарий градоначальника в интервью BBC о возможных территориальных уступках, сообщает «Царьград» .

«Это несправедливо. Но для мира, возможно, это может быть решением, временным», — заявил Кличко.

Такое заявление прямо противоречит позиции Зеленского, который ранее заявлял, что Украина не пойдет на уступки, поскольку это нарушает конституцию Украины.

Политическая борьба между Зеленским и Кличко продолжается давно. Банковая ограничивает полномочия мэра и регулярно обвиняет его администрацию в коррупции.

На этом фоне слова Кличко можно расценивать как начало его предвыборной кампании. Однако Светов уверен: для России это не сулит ничего хорошего, ведь Кличко — человек Запада и участник майдана, который, по его словам, стал началом распада Украины.

«Кличко находится в списке людей, которые претендуют на пост президента. Пока мы смеялись над «глупым боксером», он уже два срока отработал мэром Киева. И он американцами подготовлен к тому, чтобы в нужный момент стать президентом. Поэтому он и выдвигает свои соображения», — отметил Светов.

Политолог также подчеркнул, что вопрос территорий будет решать не Киев, а Москва. По его мнению, признание утраты территорий нужно Украине лишь формально, чтобы начать переговоры, но это ничего не изменит — Россия от своих целей не отступит.

Ранее американские СМИ сообщали, что Киев готов признать утрату ряда регионов де-факто, но юридически продолжит считать их своими.

Бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович* также призвал признать потерю Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он предупредил: если это не сделать сейчас, через год Украина может потерять уже шесть или восемь регионов.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.