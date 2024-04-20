Политолог Суздальцев опроверг информацию о своем задержании

сегодня в 23:17

Белорусский политолог Андрей Суздальцев опроверг появившуюся в СМИ информацию о своем задержании в Москве, пишет РИА Новости.

Ранее были опубликованы статьи о том, что Суздальцева якобы задержали в Москве по инициативе из Минска.

«Сижу сейчас дома, разговариваю с вами», — сказал Суздальцев в беседе с агентством.

Он призвал не поддаваться на провокацию и отказался от дальнейших комментариев.