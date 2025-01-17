Политолог сравнил Украину с Освенцимом после доклада HRW о пытках в стране

По его словам, родители на Украине испытывают страх перед продолжением конфликта, опасаются мобилизации и отправляют своих детей за границу.

«И термин „концлагерь“, которым сейчас описывают ситуацию на Украине, очень актуален ввиду того, что на днях будет отмечаться годовщина освобождения Освенцима. Мне от этого сравнения, конечно, немного не по себе, но оно имеет место», — отметил Вакаров в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что из-за информационного голода у людей нет возможности сделать осознанный выбор, а преследование церкви только усугубляет ситуацию. К этому добавились новые проблемы, связанные с военнопленными. Их показания стали основой для отчета HRW. Это уже не косвенные данные, а прямые улики пыток, подчеркнул политолог.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) зафиксировала случаи пыток и жестокого обращения с российскими военнослужащими, находящимися в украинском плену. Эта информация представлена в их ежегодном отчете о ситуации на Украине.