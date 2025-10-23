Политолог спрогнозировал, что ждет Аргентину после парламентских выборов

Грядущие выборы могут закрепить за оппозицией большинство в обеих палатах парламента Аргентины и превратить положение президента Хавьера Милея в политическую изоляцию, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Прогнозы результатов предстоящих в это воскресенье выборов для пропрезидентских партий неутешительны: львиная доля из 127 мандатов в нижней и 24 в верхней палате достанется „Силе родины“. Показательно, что прошедшие в минувшем сентябре выборы в Заксобрание провинции Буэнос-Айрес, где проживает 38% населения республики, закончились для партии „Свобода наступает“ оглушительным поражением, пропрезидентские кандидаты уступили оппозиционерам в 6 из 8 округов», — сказал Сипров.

Он отметил, что информационный фон для Милея неблагоприятный: мало того, что свертывание социальных программ не добавляет популярности главе государства, так недавно его сестра, высокопоставленная чиновница, стала фигурантом коррупционного скандала.

«Кроме того, президент США Дональд Трамп, крайне непопулярный в Аргентине, оказал Милею медвежью услугу. Недавно он заявил, что США окажут финансовую помощь стране, но только в том случае, если избиратели поддержат партию власти, — и в Аргентине, и в Штатах эти заявления расценили как попытку помешать свободному волеизъявлению людей. Если оппозиция одержит убедительную победу, то на волне успеха обновленный парламент может начать системно блокировать реформы Милея. Наиболее вероятный сценарий дальнейших событий — противостояние главы государства и парламента», — рассказал политолог.

По мнению Сипрова, эта патовая ситуация может сохранится до следующих президентских выборов, намеченных на осень 2027 года.

«Возможно, под давлением депутатов Милей поставит на паузу „шоковую терапию“ для национальной экономики. А во внешней политике перемен стоит ждать уже после того, как он покинет свой пост. К примеру, страна может вступить в БРИКС. Стоит напомнить, Буэнос-Айрес получил приглашение в альянс в августе 2023 года, но вступивший в президентскую должность Хавьер Милей отказался от членства в БРИКС и взял курс на сближение с США», — заявил эксперт.

Он заключил, что на российско-аргентинских торгово-экономических отношениях внутриполитические потрясения, скорее всего, не отразятся: в первом полугодии товарооборот вырос почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном за счет увеличения поставок российских удобрений.

