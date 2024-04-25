Политолог Слепова рассказала о причинах конфликтов в ЕС по поводу Украины

Линией противоречия в Евросоюзе стало то, что страны разделились на два лагеря: те, кто активно помогают Украине, как Польша, и те, кто пытаются остаться в стороне, как Венгрия. Об этом РИАМО сообщила политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова.

Теперь основной линией конфликта служит соотношение между обещаниями государств и выполнением их обязательств. Например, острую дискуссию вызывают обещания Германии взять на себя ответственность за предоставление новых систем ПВО, которые, конечно же, до сих пор не увидели в Киеве.

«Важной линией внутреннего конфликта стран ЕС служат темпы передачи военной помощи, которые зависят от желания самих стран и логистических вопросов. Упомяну и проблему защиты поставок оружия, из-за чего ряд стран ЕС отказываются отправлять вооружения, так как они просто не доезжают до поля боя», — сказала Слепова.

По ее словам, последней линией конфронтации является требование США увеличить помощь при том, что не всем странам есть даже, что отравлять. Например, МИД Финляндии призвал европейские державы «наскрести на складах» вооружения для Украины, что недвусмысленно намекает на близость к исчерпанию средств и ресурсов.

«Несомненно, большое влияние на подобное поведение стран оказывает именно усталость населения и элит от конфликта. Эта усталость вызвана не только информационным шумом в медиапространстве, но и прямым участием общества и элит в делах третьей страны в ущерб своему уровню жизни. В связи с этим истеблишмент особенно волнует туманная перспектива переизбрания. Усталости нет только у военно-промышленной элиты, которая не тратится на Украину, а зарабатывает на ней», — добавила политолог.

Общество же настроено крайне категорично. Согласно результатам опроса Европейского совета по международным отношениям, спустя два года СВО в победу Украины верят лишь 10% европейцев. Однако, несмотря на антиукраинский тренд, существуют и те страны, которым необходимо с удвоенной силой показать лояльность Вашингтону. К ним относится Финляндия, которая после вступления в НАТО решила подключиться к чреде ярких высказываний против России и к военным учениям у ее границ, резюмировала Слепова.