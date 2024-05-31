Политолог: ситуация с выборами в США полностью противоречит принципам демократии

То, что происходит в преддверии выборов президента США, которые состоятся в ноябре, это беспрецедентные шаги, которые полностью противоречат принципам демократии и дискредитируют их, сообщил РИАМО академический директор факультета Государственного и муниципального управления университета «Синергия», политолог Алексей Бычков.

Ранее жюри присяжных в Нью-Йорке признало экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов.

«Это не свободное волеизъявление народа, которое Соединенные Штаты Америки транслируют всему миру, а попытка задавить политического оппонента при помощи выдуманных судебных дел. Мы видим в как в США происходит то, что в чем они пытаются обвинять страны постсоветского пространства, в частности Россию», — сказал Бычков.

По словам политолога, основная задача этого судебного преследования — дискредитировать основного оппонента Байдена. Вторая цель — выбить его из равновесия. Нужно затаскать его по судам и не давать ему полноценно заниматься президентской кампанией, вытащить из него на тяжбы по максимуму денежных средств, которые могли бы пойти на выборы и агитацию во время предвыборной кампании. И третья задача — морально задавить своего оппонента.

«Скорее всего, ему будут предложены форматы договоренностей. Либо Трамп снимается или не участвует активно в выборах, и тогда с него снимаются обвинения, и этот четырехлетний срок, который ему грозит, переведут либо в условный, либо обвинения вообще будут сняты. Если он продолжит, это давление соответственно продолжится», — добавил эксперт.

Политолог добавил, что, зная Трампа, он пойдет до конца. Экс-президент США не будет договариваться.

«Скорее всего, то, что сейчас происходит, только придаст ему больший импульс и доверие среди той же категории граждан, которые и так будут голосовать за Трампа. Также к нему примкнут дополнительные сторонники, которые, как правило, отдают симпатию тем, кого всячески избивают и на кого оказывает давление действующая власть. Поэтому это может даже сыграть Трампу на руку», — заключил Бычков.