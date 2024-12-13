Политолог Сипров заявил, что возможности Ирана для ответных ударов растут

Возможности Ирана для ответных ударов растут, но при этом он избегает атак на критические объекты Израиля, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Израильтяне имеют неплохой собственный арсенал. Даже если Трамп, став президентом, начнет срочно перевооружать Израиль, поставляя новые вооружения — истребители F-35, крылатые ракеты или противобункерные бомбы — это не перекроет возможностей Ирана», — сказал Сипров.

Однако Иран действует через своих прокси, таких как йеменские хуситы, которым он пока не передал все, что мог бы. Среди возможных поставок — гиперзвуковые и противокорабельные ракеты, а также современные беспилотники.

«Недавний пример: одна из хуситских ракет успешно поразила цель на территории Израиля, несмотря на попытки ее перехватить двумя американскими эсминцами и израильской ПВО. Это показывает, что иранские прокси могут действовать весьма эффективно. При этом сам Иран в своих ударах по Израилю еще не задействовал весь арсенал ракет ни по количеству, ни по качеству», — добавил политолог.

Сипров уточнил, что Иран пока избегает ударов по критически важным объектам, таким как ядерный центр в Димоне, хотя дал понять, что обладает достаточным арсеналом для нанесения серьезного ущерба подобным объектам.

«Таким образом, угрозы Трампа в адрес Ирана выглядят как пустая риторика, аналогичная его заявлениям о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. Если Иран ответит на возможные агрессивные действия Израиля, это может привести к катастрофическим последствиям для самого Израиля, включая ядерное заражение значительных территорий», — отметил эксперт.

Нетаньяху не пойдет на ядерные провокации против Ирана, несмотря на любые свои заявления. При этом его риторика может быть столь же жесткой и угрожающей, как у его американского партнера Дональда Трампа.