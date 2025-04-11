Политолог Сипров: у Трампа на носу политический кризис

«Версия о цели визита спецпосланника президента Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург, о том, что Уиткофф намерен встретиться с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, представляется обоснованной. Во-первых, сейчас у Дональда Трампа внутри Соединенных Штатов Америки — политический кризис. Грубо говоря, у Трампа на носу майдан, который пытаются устроить сторонники Демократической партии, представители тех кругов, которые утратили политическую власть в Америке и теряют свои позиции в экономике», — сказал Сипров.

Он пояснил, что в условиях этого политического кризиса Трампу понадобился не просто партнер по переговорам — ему нужен политический союзник.

«Я не удивлюсь, если по итогам цикла встреч, консультаций, неформальных и формализованных переговоров уже в ближайшее время Россия и Америка перейдут от конфронтации к весьма тесному политическому партнерству. Объективные предпосылки для вот такого совершенно внезапного и немыслимого еще три месяца назад альянса существуют. И это связано с теми масштабными изменениями в Соединенных Штатах, которые пытается провести новая американская администрация», — считает политолог.

Сипров разъяснил, что сейчас появился общий враг. Это те круги, которые называют глобалистами.

«В Европе они представлены Брюсселем и Лондоном, в Соединенных Штатах — это так называемое глубинное государство. Дональд Трамп называл его вашингтонским болотом и грозился осушить. Сейчас, когда Трамп приступил к реальным шагам по осушиванию вот этого самого болота, политическое противостояние между трампистами и глобалистами, естественно, обостряется», — отметил эксперт.

Он уточнил, что по ситуации на Украине видно, насколько враждебна по отношению к России политика, проводимая теми самыми глобалистами.

«Сейчас они лишаются поддержки со стороны США, и в этой ситуации естественным образом они усилят давление и на Россию — в основном военным путем, а также путем разного рода провокаций, включая и террористическую активность и так далее. С другой стороны, они будут что есть сил давить на Трампа и добиваться от него корректировок — в первую очередь внутриполитического курса в США», — заключил политолог.