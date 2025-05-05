Политолог Сипров: у Макрона и Стармера не получилось склонить Трампа на свою сторону

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предпринимали очень много попыток склонить американского лидера Дональда Трампа на свою сторону в украинском конфликте, но у них не вышло, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Что касается заявления Трампа о том, что главы стран Евросоюза просили его позвонить Путину — я думаю, что Трамп не соврал и не приукрасил, а скорее даже напротив. Ведь известно, что и Эммануэль Макрон, президент Франции, и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предпринимали очень много попыток склонить Трампа на свою сторону в украинском конфликте. Но Трамп сделал намек, что у них не вышло», — сказал Сипров.

Он добавил, что ему (Трампу - ред.) предлагали занять то же место, которое занимал в сложившейся конфигурации Джозеф Байден, с подачи которого Америка превратилась в генерального спонсора, по сути, не американского, а скорее британского военно-политического проекта под названием «Украина».

«Не думаю, что Трамп соврал. Важно другое — почему Трамп именно сейчас сказал, что европейцы пытались побудить его позвонить Путину? Остановка конфликта и заключение вот того самого похабного мира на западных условиях означал бы для России признать военное поражение. Победа в данном случае — это достижение заявленных целей специальной военной операции: это демилитаризация и денацификация Украины», — отметил политолог.

Он уточнил, что о никакой демилитаризации и денацификации не может идти речь, если конфликт замораживается по линии боевого соприкосновения. Трамп должен это понимать и сделал намек в своем заявлении, что Америка смогла развернуть свою внешнюю политику на украинском треке в интересах США.

«Эти интересы состоят буквально в следующем: перестать быть дойной коровой для киевского режима и попытаться вернуть те деньги, которые предыдущие администрации вбухали в эту бездонную бочку. Вбухали совершенно бездарно, раздали в виде помощи, в виде кредитов, которые возвращению, в общем-то, и не подлежат. Ну, сейчас, в ходе переговоров с Россией и с помощью давления на киевский режим, американцы пришли к тому, что они близки к решению своих задач. А Россия тем временем продолжает решать свои задачи — а это те самые цели специальной военной операции», — разъяснил эксперт.

Он подчеркнул, что российская задача с задачами американцев никоим образом не конфликтует. И Трамп, вероятно, делая подобного рода заявления, исходит из того, что первые стадии переговорного процесса с Россией прошли более чем продуктивно — причем продуктивно для обеих сторон.

«Своих ненавистников из Европы Дональд Трамп, скорее всего, просто потроллил. Взял и выставил их теми людьми, с которыми Путину разговаривать неприятно. А с самим Трампом Путин общается долго, продуктивно и обстоятельно. Так что элемент пиара в этом, безусловно, есть. Элемент троллинга в тоже. И в этом есть тоже очень серьезный сигнал — и элитам Соединенных Штатов Америки, и европейским элитам. России он хотел сказать, пожалуй, только одно — что он удовлетворен ходом переговорного процесса. Ну, это, конечно, только версия», — резюмировал политолог.