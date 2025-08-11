Политолог Сипров рассказал, как Трамп может полностью остановить поддержку Украины
Американский лидер Дональд Трамп способен полностью остановить поддержку Украины, обосновав это отказом режима украинского лидера Владимира Зеленского от мирных инициатив Вашингтона, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
«Безусловно, главная задача американской администрации — прекратить этот украинский банкет за счет налогоплательщиков Соединенных Штатов и пресечь дальнейшую помощь Украине в целом, а вооруженным силам Украины — в частности. На безвозвратной основе Дональд Трамп не собирается заниматься благотворительностью, и сейчас для него открылось окно возможностей: перекрыть кислород для киевской хунты», – сказал Сипров.
Он добавил, что сделать это американцы смогут, объяснив прекращение военной помощи полной недоговороспособностью режима Зеленского и отказом от принятия мирных инициатив, которые исходят из Вашингтона.
«Такая мотивация будет удобоваримой и для антироссийски настроенных политиков из Республиканской партии, а возможно, и для оппозиционно настроенных по отношению к Трампу демократов. То есть тот политический маневр, который предпринимает Трамп, практически соответствует интересам России на украинском треке. Таким образом, мы и американцы нашли поле для взаимовыгодного сотрудничества», – отметил политолог.
Сипров уточнил, что Россия получит возможность довести до конца специальную военную операцию и выполнить поставленные цели, а американцы прекратят пустые и бесполезные траты своих ресурсов на поддержание чужого, не их политического проекта.