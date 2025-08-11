Политолог Сипров рассказал, как Трамп может полностью остановить поддержку Украины

«Безусловно, главная задача американской администрации — прекратить этот украинский банкет за счет налогоплательщиков Соединенных Штатов и пресечь дальнейшую помощь Украине в целом, а вооруженным силам Украины — в частности. На безвозвратной основе Дональд Трамп не собирается заниматься благотворительностью, и сейчас для него открылось окно возможностей: перекрыть кислород для киевской хунты», – сказал Сипров.

Он добавил, что сделать это американцы смогут, объяснив прекращение военной помощи полной недоговороспособностью режима Зеленского и отказом от принятия мирных инициатив, которые исходят из Вашингтона.

«Такая мотивация будет удобоваримой и для антироссийски настроенных политиков из Республиканской партии, а возможно, и для оппозиционно настроенных по отношению к Трампу демократов. То есть тот политический маневр, который предпринимает Трамп, практически соответствует интересам России на украинском треке. Таким образом, мы и американцы нашли поле для взаимовыгодного сотрудничества», – отметил политолог.

Сипров уточнил, что Россия получит возможность довести до конца специальную военную операцию и выполнить поставленные цели, а американцы прекратят пустые и бесполезные траты своих ресурсов на поддержание чужого, не их политического проекта.