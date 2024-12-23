Политолог Сипров: при Трампе США радикализуют свою гегемонскую линию

То, с какой легкостью Дональд Трамп, еще не вступивший в должность президента США, выдвигает претензии на ресурсы и территории союзников, указывает на радикализацию гегемонистской линии Штатов при его президентстве, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Заявления о Гренландии и Канаде демонстрируют, что «кормовой базой» для реализации плана Трампа станут ближайшие партнеры США. И Дания, и Канада — члены НАТО. То, с какой легкостью Трамп, еще не вступивший в должность, выдвигает претензии на ресурсы и территории союзников, указывает на радикализацию гегемонистской линии США при его президентстве», – сказал Сипров.

Он указал на то, что реакция со стороны Дании и Канады была слабой и трусоватой, что еще раз подчеркивает, кто является реальным хозяином в так называемом свободном и демократическом западном мире.

По словам политолога, доминирование США сохранится, по крайней мере, в обозримой перспективе, и при Трампе это доминирование станет еще более жестким.

«Перед США стоят масштабные задачи, ресурсы ограничены, а возможности использования богатств стран Глобального Юга сокращаются. Поэтому заявления Трампа, какими бы циничными они ни казались, отражают реалистичную картину, сложившуюся в западном мире. Гегемон попытается продлить свое существование за счет ближайших сателлитов», – заключил Сипров.