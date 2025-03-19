Политолог Сипров о переговорах РФ и США: «договорняков» не будет, СВО пойдет своим ходом

Если принять во внимание тот факт, что интенсивность боевых действий после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа не снизилась, то можно предположить, что никаких «договорняков» не будет, СВО и далее пойдет своим ходом, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

18 марта состоялся второй телефонный разговор президентов России и США. Центральной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта.

«Конечно же, большинство россиян волнует „украинская“ составляющая переговорного процесса. Если принять во внимание тот факт, что интенсивность боевых действий после телефонного разговора (Путина и Трампа - ред.) не снизилась, то можно предположить, что никаких „договорняков“ не будет, СВО и далее пойдет своим ходом, а переговоры с Америкой — своим», — сказал Сипров.

Он добавил, что из официального отчета Кремля можно сделать выводы, что Путин и Трамп перешли к обсуждению конкретных мер по развитию экономического партнерства между двумя странами.

«Символично и то, что документ завершило сообщение о намерении сторон провести хоккейный матч между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ, — эти слова отсылают к древнегреческой традиции мериться силами не на поле боя, а на спортивных площадках», — отметил политолог.

Что же касается прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, России оно выгодно не меньше, чем Киеву, причем не только в экономическом или военном аспекте, считает политолог.

«Если украинская сторона не присоединится к этому мораторию, или его нарушит — Трамп в очередной раз окажется в неловком положении. И захотят ли после этого в Вашингтоне иметь дело с недоговороспособными киевскими политиками?» — заключил Сипров.