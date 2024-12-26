Политолог Сипров: нынешние предложения Трампа выглядят более трезво и логично

Сейчас предложения избранного президента США Дональда Трампа выглядят более трезво и логично. Для реализации его планов по «возвращению величия Америке» нужны три вещи: ресурсы, ресурсы и еще раз ресурсы, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Тезисы Трампа в экономике

«Изначально Трамп высказывал идеи о переводе расчетов по госдолгу США в криптовалюту, затем — о распродаже стратегических запасов нефти. Однако сейчас его предложения выглядят более трезво и логично. Например, повышение торговых пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая», — сказал Сипров.

Он добавил, что эти страны выбраны неслучайно: это ключевые торгово-экономические партнеры США, причем Китай находится на третьем месте. Пошлины на китайские товары составят 10%, тогда как на мексиканские и канадские — 25%, что объясняется их более тесной торговой зависимостью от США.

«Нашумевшие заявления Дональда Трампа могут показаться троллингом только на первый взгляд. Однако, если сопоставить то, что он говорит сегодня, с его высказываниями после победы на выборах и, тем более, с тезисами его избирательной кампании, становится очевидной одна важная тенденция. Методы, которые Трамп предлагает для решения актуальных для США проблем — в первую очередь деиндустриализации и восстановления реального сектора экономики — становятся все более реалистичными», — отметил политолог.

Обеспечение постоянного дохода США

Сипров уточнил, что та же логика лежит в основе громких заявлений Трампа о том, что Мексика и Канада якобы должны войти в состав США, причем Джастина Трюдо он предлагает назначить «губернатором» нового штата.

«Эти высказывания — своего рода коммуникационное оформление ключевого месседжа: исправить экономические дела США можно лишь за счет ближайших соседей. Подобным образом стоит рассматривать и заявление о восстановлении контроля США над Панамским каналом. Это, конечно, не тот источник доходов, который способен покрыть все финансовые проблемы США, но он стабилен», — рассказал эксперт.

Он разъяснил, что альтернативы Панамскому каналу нет и в обозримом будущем не предвидится, а поток торговых судов через эту транспортную артерию остается существенным. Таким образом, возобновление контроля над Панамским каналом обеспечит США постоянный доход.

Вопрос Гренландии

«Еще одним источником природных ресурсов, которые, по мнению Трампа, помогут „сделать Америку великой снова“, он видит Гренландию. Здесь возникает вопрос: насколько реально получить контроль над этими ресурсами? Вероятно, после инаугурации Трамп предложит Дании варианты сотрудничества, которые позволят сохранить ее контроль над территорией, но окажутся экономически выгодными для США. Это могут быть концессии с минимальными выплатами в датскую казну от добычи полезных ископаемых, вылова рыбы в прибрежных водах и других ресурсов», — предположил Сипров.

Он заключил, что, конечно, идея сделать Гренландию 53-м штатом США, а Канаду и Мексику — соответственно 51-м и 52-м, остается в области политической фантастики и специфики публичной риторики Трампа. Однако эти заявления демонстрируют тенденцию поиска новых ресурсов и путей преодоления экономических проблем США, а также реанимации реального сектора американской экономики.