Политолог Сипров: курс Баку на Запад грозит Азербайджану изоляцией

Переход Азербайджана на антироссийские позиции не принесет ему поддержки ни в Москве, ни в США, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Что касается позиции Баку, перед нами — смена курса Азербайджаном. Сейчас стало очевидно, что официальный Баку встал на антироссийские рельсы. Однако поддержки ни в Москве, ни в Соединенных Штатах эта позиция не найдет. По сути, Баку обрекает себя на политическое поражение. Рано или поздно, по мере ослабления европейцев, евроатлантистам станет не до Азербайджана», – сказал Сипров.

Он уточнил, что в результате может возникнуть ситуация, что руководство Азербайджана окажется в политической изоляции со стороны своих ближайших соседей — России и Ирана.

«(Президенту Азербайджана Ильхаму – ред.) Алиеву в таком случае придется совершать, можно сказать, фантастические кульбиты, чтобы вернуть отношения с Россией в естественные, сложившиеся исторические рамки. Каким образом он это сделает, сложно сказать, но ему придется отсекать от управления республикой некоторые элитные группы, ориентированные, прежде всего, на Великобританию. Впоследствии в этом ему могут помочь и Соединенные Штаты, и Россия», – отметил политолог.

Сипров указал на то, что азербайджанский народ заинтересован в дальнейшем развитии добрососедских отношений с нашей страной, а американцев не устраивает усиление Великобритании на Южном Кавказе. Поэтому здесь интересы РФ с интересами американцев полностью совпадают.

«Если подвести краткое резюме: Россия сейчас начала достаточно успешно играть на политических противоречиях между западными странами. Запад перестал быть коллективным, и мы достаточно эффективно и быстрыми темпами находим точки соприкосновения с американцами, продвигая собственные интересы. Естественно, США тоже получают свою выгоду от подобного рода контактов и сотрудничества», – заключил эксперт.