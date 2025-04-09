Политолог Сипров: грубые высказывания Трампа в порядке вещей в США

«Особенность американской культуры управления коммуникациями, политической культуры предполагает некую более высокую, чем это принято, например, в России, степень экзальтации. Отсюда ошибочное представление об американском лидере Дональде Трампе как о болтуне, как о популисте. Он отнюдь не популист — и это видно по его практическим делам», – сказал Сипров.

Он добавил, что, к великому сожалению, многие наблюдатели за шелухой ярких, нестандартных, зачастую грубых, на грани фола заявлений Дональда Трампа не видят истинного смысла его практических действий.

«На мой взгляд, следует отделять слова от дела. В части слов и заявлений мы видим, что яркая эмоция является базовым компонентом личного бренда нового американского президента. Эта эмоция может быть и позитивной, и негативной. Здесь нужно учесть и психоэмоциональные особенности самого Трампа, и его биографию, в которой очень много самых разных страниц», – отметил политолог.

Сипров пояснил, что Трамп — это своего рода кентавр: он и успешный предприниматель, девелопер, и, безусловно, яркий политик, шоумен, а сейчас он раскрывается еще и как управленец.