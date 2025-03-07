Политолог Сипров: говорить об оттепели в отношениях РФ и США пока рано

«Говорить о серьезном потеплении в российско-американских отношениях, в том числе в торгово-экономической сфере, пока рано. Однако нельзя не отметить, что новая администрация в Вашингтоне демонстрирует намерение восстановить отношения между нашими странами. Это можно назвать проблеском здравого смысла. (Президент США — ред.) Дональд Трамп в своем обращении к конгрессу заявил о начале эпохи торжества здравого смысла, ориентированной на практическую выгоду», — сказал Вадим Сипров.

Он отметил, что сейчас именно практическими соображениями руководствуются власти США. Безусловно российский рынок невелик, чтобы рассматривать его как стратегический рынок сбыта. Однако мировая экономика сегодня находится в такой ситуации, когда любой рынок сбыта имеет значение, особенно для Америки.

«Это особенно актуально на фоне того, что значительная часть рынков, особенно в сегментах широкого потребления, электроники, а теперь и автомобильной промышленности, уже занята или активно осваивается главным конкурентом США — Китаем. В этом смысле российский рынок представляет для американцев двойной интерес. Он может стать противовесом в ситуации, когда США начнут тарифные войны с Европой и своими крупнейшими торговыми партнерами — Канадой и Мексикой», — разъяснил политолог.

Сипров уточнил, что в этом случае американцы вполне могут компенсировать потери на канадском направлении за счет российского рынка.

«Конечно, это достаточно смелый прогноз, но емкость этих рынков схожа. И вполне возможно, что подобные идеи уже обсуждаются в кругу тех, кто отвечает за экономическую политику в новой администрации. Однако все это — вопрос отдаленной перспективы, при условии, что планы Трампа будут реализованы в полном объеме. Речь идет как об экономической стратегии нового руководства США, так и о его политических проектах», — поделился эксперт.

Он заключил, что многие экономисты сейчас прогнозируют, что первые санкции снимут именно американцы, в то время как другие страны будут ориентироваться на политические факторы.