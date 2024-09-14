Во время Великой Отечественной войны страны Прибалтики ощутили весь ужас гитлеровского режима: геноцид евреев, в ходе которого только в Литве было истреблено 95% еврейского населения (порядка 200 тыс. человек), насильственное переселение и разруха. Видя нынешние русофобские настроения прибалтов, сложно поверить, что это наследники тех, кого когда-то освободили от немецко-фашистских захватчиков советские воины. Об этом сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Шильников.

В Латвии, только по предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, обследовавшей 58 мест захоронения, число жертв составило свыше 300 тыс. человек. Всего же за годы оккупации, как показали последние расследования, в там было создано 18 тюрем, 23 концентрационных лагеря и 18 еврейских гетто, в которых уничтожено около 330 тыс. советских военнопленных и более 313 тыс. мирных латышских граждан, включая от 68 до 77 тыс. евреев. Общие потери региона составили порядка 1,5 млн человек.

«Прибалтийская операция во многом была уникальна: нацисты превратили всю территорию в один огромный укрепрайон с десятками километров хорошо оборудованных линий обороны, с фортами-крепостями, в которые были превращены основные города по личному распоряжению фюрера», — сказал политолог.

Советское командование выделило для освобождения Прибалтики части, входившие в состав 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских, Ленинградского, а также 3-го Белорусского фронтов. В операции было задействовано 900 тыс. военнослужащих, около 17,5 тыс. орудий и минометов, свыше 3 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, а также более 2,6 тыс. боевых самолетов.

«По итогам Прибалтийской наступательной операции была разгромлена гитлеровская группа армий „Север“ и освобождена почти вся Прибалтика. Из 59 дивизий были разгромлены 26. „Нацистская зараза“ будет побеждена нами и в этот раз», — заключил эксперт.