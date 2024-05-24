Политолог: Сербия остается верным союзником России вопреки западному давлению

Сербия всегда была, есть и будет верным союзником России, несмотря на давление со стороны Евросоюза, НАТО и США, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не забудет голосования России против резолюции о Сребренице. Генассамблея ООН приняла резолюцию о геноциде в Сребренице 23 мая.

«В целом сербы — один из столпов православия на Балканах, через которые, разумеется, что в царские времена, что в современную эпоху реализуется благотворное российское влияние. Но при этом сербам просто не на кого больше рассчитывать. Их давят Евросоюз, НАТО, Соединенные Штаты. Их никто в регионе не готов поддерживать, кроме России», — сказал Косоруков.

Он объяснил, что сербы — независимый и своенравный народ, защищающий свои национальные интересы и не желающий попадать под контроль соседних государств, в числе которых Хорватия, Австрия, Турция и другие страны.

«Сербия — традиционный друг и геополитический союзник России в Первую мировую войну, во Вторую и даже в 90-е годы ХХ века, когда осуществлялась американская агрессия против Сербии, особенно силовое и незаконное отделение Косово», — отметил политолог.

Косоруков добавил, что в сложный 1999 год сербы один на один остались с блоком НАТО. Бывший президент России Борис Ельцин не смог оказать поддержку, так как не было сил и не хватило политической воли.

«Сербия действительно не забудет, что Россия проголосовала против резолюции по Сребренице, потому что в годы войны, когда распадалась Югославия, преступления против мирных жителей совершали разные стороны. Где-то и сербы в том числе, но во многом косовары, которые выступали за то, чтобы отделить Косово силовым путем», — подчеркнул политолог.

Косоруков разъяснил, что в нападениях на мирных жителей участвовали в том числе хорваты, боснийцы. Шла полномасштабная и обоюдно жестокая гражданская война.

«Ситуацию в Сребренице нужно детально рассматривать и разбираться, кто был виноват, кто спровоцировал и так далее. Самое важное, что нельзя создавать в Гааге трибунал и судить только сербов. В межнациональном конфликте при распаде большого многонационального государства не может быть виновата только одна страна — это нонсенс», — заключил политолог.