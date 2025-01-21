Политолог считает, что угрозы Трампа в сторону БРИКС пока остаются «страшилкой»

«На мой взгляд, громкие заявления Дональда Трампа все-таки стоит отделять от конкретных действий, которые уже реализованы или находятся на стадии подготовки. Одной из первых мер, которые новый президент США предпринял в отношении своих крупнейших торговых партнеров — Канады и Мексики, стало введение заградительных пошлин в размере 25% на ввоз товаров из этих стран. В то же время его предупреждение о введении 100% пошлин для стран БРИКС в случае продолжения действий по дедолларизации пока остается скорее „страшилкой“», — сказал Сипров.

Он пояснил, что эта угроза, в первую очередь, адресована Китаю, который является третьим по объему торговли партнером США. Но дойдет ли дело до реализации этих мер — неизвестно.

«Американские рынки слишком зависят от китайского ширпотреба, и отказываться от него одномоментно вряд ли готовы. Если взглянуть на проблему шире, то в условиях, когда доля ВВП США в мировой экономике сократилась до 15%, использовать доллар как инструмент глобальной гегемонии становится все сложнее. Вероятно, Трамп ищет решения, что делать с долларом, его статусом и обеспечением — будь то товарами или нефтью, как это было раньше», — рассказал политолог.

Сипров указал на то, что сейчас ни американская экономика, ни военная мощь, ни политическое влияние не позволяют заставлять все страны использовать доллар в качестве обязательного средства расчетов.

«Против законов рыночной экономики не помогут ни громкие заявления, ни законодательные меры. К тому же страны БРИКС уже давно переходят на расчеты в национальных валютах, особенно в торговле между собой», — резюмировал эксперт.