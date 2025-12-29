Политолог Самонкин назвал возможные темы первого разговора Путина и Зеленского

Политолог Юрий Самонкин в беседе с «Абзацем» заявил, что Владимир Зеленский может решиться на первый телефонный разговор с Владимиром Путиным с начала специальной военной операции. По мнению эксперта, причиной такого шага может стать опасение, что западные территории Украины могут быть разделены между европейскими странами.

Самонкин отметил, что после встречи Владимира Зеленского с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде вероятность контакта между Киевом и Москвой возросла. Эксперт подчеркнул, что влияние Польши, Румынии и Венгрии на западные регионы Украины усиливается, а местные жители все чаще ориентируются на европейские традиции.

«Существует опасность раздела, распада некогда единой Украины. Вот это, мне кажется, и подтолкнуло Зеленского начать хоть какие-то переговоры, потому что понятно, что и фронт специальной военной операции сейчас идет не в пользу Украины», — пояснил Самонкин.

Ранее Дональд Трамп по итогам переговоров с Владимиром Зеленским выразил мнение, что вопросы урегулирования на Украине могут быть решены в ближайшие недели. Также Трамп сообщил о создании рабочей группы США по Украине, которая будет взаимодействовать с Москвой.

