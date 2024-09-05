Из подписанных тогда договоренностей удалось лишь исполнить пункт об обмене насильно удерживаемых лиц. Страны НАТО, по сути, использовали тот документ для того, чтобы накачать Украину оружием для дальнейшей эскалации конфликта. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

По его словам, Запад не только всегда противостоял попыткам мирного урегулирования российско-украинского конфликта, но и всячески подливал масла в огонь: Украина является самым «удобным» регионом с точки зрения осуществления давления на Россию.

Выработанная за многие десятилетия «европоцентричность», навязанная культура русофобии и, конечно же, сформированная под Запад властная верхушка во главе с Зеленским, как нельзя достовернее подтверждают намерения Запада.

«Россия же всегда стремится решать любые конфликты, в первую очередь, мирным путем, и только если под угрозу встают безопасность наших граждан или наш суверенитет, враг должен быть готов увидеть меч», - сказал Булавицкий.

Таким образом, специальная военная операция призвана стать завершающей точкой, победой в этой ценностной войне. Несмотря на информационный шум, президент четко и вполне конкретно озвучил цель СВО, которая не менялась и по сей день: «защита людей, демилитаризация и денацификация Украины».

«Победа обязательно будет за нами, ведь с нами правда», - заключил политолог.