Политолог рассказал о судьбе Украины после победы Трампа на выборах в США

Выход США из двустороннего соглашения с Украиной является одним из возможный шагов Дональда Трампа в случае его избрания на пост президента США, сообщил РИАМО политолог, член 'кспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

В прошлый срок Дональд Трамп показал себя на должности президента США, прежде всего, как непредсказуемая и неоднозначная фигура, решения и заявления которой порой противоречили друг другу.

«Можно привести примеры с той же Украиной: во время предвыборной кампании были обещания скорейшего прекращения конфликта, а фактически в этом направлении были сделаны лишь номинальные шаги», - сказал политолог.

На основании прошлого опыта можно сказать, что все решения Трампа на посту президента США - это стремление заполучить выгоду от краткосрочной политической ситуации.

«Следовательно, исходя из предвыборной риторики Трампа, можно сделать вывод, что на данный момент в случае его переизбрания на пост президента США не стоит ожидать принципиальных шагов в направлении содействия Штатов завершению СВО в роли медиатора конфликта», - добавил Булавицкий.

Однако сама вероятность выхода США из выгодного лишь политически соглашения будет вполне соответствовать общей парадигме Трампа.