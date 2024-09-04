Политолог рассказала о главных преимуществах ВЭФ в этом году

Несмотря на традиционность проведения Восточного экономического форума, в 2024 году не обошлось без нововведений. Если прошлый год был посвящен в основном экономике, логистике, промышленности, и только фрагментарно касался гуманитарных вопросов, то нынешний форум стал расцветом культурного обмена и обсуждения молодежной политики как точек роста самих стран, так и кооперации между ними. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова.

В рамках ВЭФ проходит Форум творческих инноваций стран БРИКС, который включил в себя мероприятия, посвященные креативным индустриям стран АТР.

«Итогом этих сессий можно ожидать не только обмен технологиями и креативными форматами, но соглашения о создании совместных продуктов для аудиторий стран с абсолютно разным культурным кодом, что, без сомнения, является сложнейшей задачей», — сказала Слепова.

С другой стороны, основой подобных культурных продуктов должны стать универсальные смыслы, которые понятны как в Азии, так и в России, например, стремление к справедливому миру, в котором суверенно и человекоцентрично развиваются страны АТР.

«Говоря о треке „Международная молодежная политика“, посвященному созданию многополярного мира руками подрастающего поколения, можно сказать, что он является закономерным продолжением мартовского Всемирного фестиваля молодежи», — добавила эксперт.

Именно он и стал отображением того самого справедливого миропорядка, а также прочной институциональной основой для сплочения молодежи всего мира и отдельно стран АТР.

«Нельзя сказать, что именно фестиваль дал старт для усиления отношений между странами по линии молодежной политики, т. к. и до него реализовывались различные международные проекты, например, спортивные Игры „Дети Азии“, — отметила политолог.

Очевидно, что на сессиях ВЭФ будут подведены итоги фестиваля в контексте развития отношений стран азиатско-тихоокеанского региона с помощью диалога молодежи. В том числе, вследствие этого, ключевым словом ВЭФ служит «диалог» — диалог культур, диалог стран, которые сегодня определяют приоритетные направления сотрудничества, и самое главное, каким образом будет завтра развиваться мир.