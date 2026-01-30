Политолог рассказал про отличия позиций по перемирию России и Украины

Несмотря на возможные договоренности России и Украины по энергетическому перемирию, к сожалению, страны имеют абсолютно противоположные мотивы для прекращения ударов, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова.

«Москва, уже пережившая снегопады и крещенские морозы, понимает, что приближение температуры -30 градусов в Киеве может стать фатальными для его многих жителей. Именно поэтому российская сторона проявила подлинный гуманизм к мирным жителям Украины», — сказала политолог.

По словам эксперта, Киев же смотрит на недельную передышку как на возможность собрать последние силы для новых ударов по городам России.

«Изуверские побуждения украинской стороны подтверждаются длительной историей подобных соглашений с Москвой, которые всегда заканчивались подлым нарушением договоренностей. Например, в период пасхального перемирия Украина не прекратила обстрелы ни на час, нарушив обещания 4900 раз в течение 30 часов. В мае на просьбу Украины о прекращении огня на месяц президент РФ Владимир Путин объявил временное перемирие в дни 80-летия Победы. В ответ на это ВСУ 4011 раз обстреляли позиции российских войск, 9918 ударов и сбросов боеприпасов было произведено с дронов. Также украинские подразделения пять раз попытались прорваться через границу РФ в Курской и в Белгородской областях. К несчастью, и в этот раз ВСУ в ночь на 30 января совершили массированный налет по регионам России, в то время как Дональд Трамп объявил об успешной договоренности о приостановке ударов по энергетическим объектам», — объяснила Слепова.

Так или иначе, по словам политолога, Путин всегда выступал за гуманное ведение боевых действий, Москва на протяжении всего периода СВО придерживалась этих принципов.

«Более того, Россия — одна из немногих стран мира, которые следуют таким правила на поле боя. Если взять те же США, они, как правило, бомбят все, что попадется им под руку», — заключила эксперт.