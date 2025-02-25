Политолог рассказал про лучший вариант для ЕС в случае замороженных активов РФ

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян рассказал РИАМО, почему тема не поддержания предложения о конфискации российских замороженных активов для передачи средств Украине вновь поднята и чего от нее можно ожидать.

По его словам, многие европейские лидеры явно были бы рады полной конфискации российских активов, но их смущает реакция других стран, которые имеют тесные экономические отношения с ЕС. Ведь если подобное произойдет, то это станет негативным прецедентом.

«А что если завтра ЕС заморозит, а потом и конфискует средства любой другой страны? Поэтому такого решения там до сих пор не приняли. С другой стороны, возвращать эти средства России они также не хотят, ведь это упрочит стабильность российской экономики и финансовой системы, что противоречит санкционной политике ЕС», - прокомментировал он.

Пожалуй, лучший вариант для ЕС таков: Россия сама соглашается с тем, чтобы часть замороженных средств по окончанию конфликта была выделена на восстановление Украины, и тогда страны-члены ЕС рассмотрели бы вариант с возвращением части этих активов РФ. Но вряд ли Москва на это согласится, сказал политолог.

«После того, как Дональд Трамп стал президентом США, ЕС рискует столкнуться с экономической конфронтацией с Америкой в части тех же пошлин. И это на фоне непростой экономической ситуации в ряде европейских стран. Конфискация российских активов может ещё сильнее ударить по экономике ЕС, ведь такая мера может отпугнуть потенциальных инвесторов и привести к оттоку капиталов из стран еврозоны», - прокомментировал Аджамян.

В таком случае экономическое положение европейских стран может усугубиться, и тогда зашатаются кресла под нынешними лидерами государств ЕС, которые привыкли заниматься «сдерживанием» России, а не беспокоиться о росте экономического благосостояния своих стран, заключил эксперт.