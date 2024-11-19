Глава МИД Эстонии Маргус Цахна предложил европейским лидерам отправить военные силы на Украину под предлогом «поддержки» возможного мирного соглашения.

«У стран ЕС есть дурная привычка — рассуждать о том, что невозможно реализовать без согласия США. Так и войска, которые упомянул Маргус Цахна, не могут быть направлены на Украину, так как объединенных войск у Европы никогда не было, а Америка с приходом Трампа будет настаивать на том, чтобы такая структура не появилась», — сказал Халилов.

Предложенная альтернатива членству Украины в НАТО — акт отчаяния европейского истеблишмента.

«Россия ни при каких условиях не выйдет на переговорный трек с условием присутствия войск ЕС. Даже Цахкна, озвучивая свою речь, понимал, что его предложение в текущих условиях также нереалистично, как и вступление Украины в Альянс», — добавил эксперт.

Положение Зеленского на фронте просто не позволяет об этом рассуждать. Вместе с тем переговорный процесс России с США не начнется до вступления Трампа в должность.

«Временной отрезок, оставшийся до инаугурации, активно используется администрацией Байдена и руководством ЕС для озвучивания самых абсурдных инициатив», — отметил политолог.

Таким образом, коллективный запад пытается показать, что курс, заложенный при Байдене, все еще продолжает действовать. Однако все действия стран ЕС заморожены из-за предстоящей инаугурации Трампа.

Итоги выборов в США, отступление ВСУ в ДНР и Харьковской области еще сильнее изменили баланс сил в пользу Москвы. Сегодня европейский истеблишмент вынужден думать над ранее названными президентом Владимиром Путиным условиями урегулирования конфликта, так как победа России с каждым днем все ближе.