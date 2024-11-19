Политолог рассказал, появятся ли войска ЕС на Украине в случае перемирия
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Вероятность появления европейских войск на Украине в случае возможного перемирия крайне мала, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахна предложил европейским лидерам отправить военные силы на Украину под предлогом «поддержки» возможного мирного соглашения.
«У стран ЕС есть дурная привычка — рассуждать о том, что невозможно реализовать без согласия США. Так и войска, которые упомянул Маргус Цахна, не могут быть направлены на Украину, так как объединенных войск у Европы никогда не было, а Америка с приходом Трампа будет настаивать на том, чтобы такая структура не появилась», — сказал Халилов.
Предложенная альтернатива членству Украины в НАТО — акт отчаяния европейского истеблишмента.
«Россия ни при каких условиях не выйдет на переговорный трек с условием присутствия войск ЕС. Даже Цахкна, озвучивая свою речь, понимал, что его предложение в текущих условиях также нереалистично, как и вступление Украины в Альянс», — добавил эксперт.
Положение Зеленского на фронте просто не позволяет об этом рассуждать. Вместе с тем переговорный процесс России с США не начнется до вступления Трампа в должность.
«Временной отрезок, оставшийся до инаугурации, активно используется администрацией Байдена и руководством ЕС для озвучивания самых абсурдных инициатив», — отметил политолог.
Таким образом, коллективный запад пытается показать, что курс, заложенный при Байдене, все еще продолжает действовать. Однако все действия стран ЕС заморожены из-за предстоящей инаугурации Трампа.
Итоги выборов в США, отступление ВСУ в ДНР и Харьковской области еще сильнее изменили баланс сил в пользу Москвы. Сегодня европейский истеблишмент вынужден думать над ранее названными президентом Владимиром Путиным условиями урегулирования конфликта, так как победа России с каждым днем все ближе.