Политолог Грегор Шпицен рассказал, что немецкие граждане винят в падении собственного уровня жизни президента России Владимира Путина, хотя на эту тенденцию на самом деле оказал влияние глава США Дональд Трамп.

По мнению немцев, Путин нарушил миропорядок, основанный на правилах, в 2014 году.

«Если раньше Германия имела возможность 5% ВВП тратить на «социалку», там какую-то «зеленую» энергетику, ну на всякий прочий бред вроде строительства мостов для миграции жаб и тому подобное, и, собственно, давать возможность немецкому среднему классу и дальше иметь свои два отпуска в год, три автомобиля на семью и прогнозируемое будущее, то сейчас этого будущего нет», — заявил политолог в эфире радио Sputnik.

В ФРГ уменьшают социальные расходы. Страна инвестирует больше средств в оборону и проекты вроде Украины. В нее ФРГ вливает уже более 50 млрд прямой военной помощи.

