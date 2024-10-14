Политолог рассказал о важности предстоящего саммита БРИКС в Казани

XVI саммит БРИКС — это важное событие для России как председателя международного объединения в этом году, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Коваленко.

22 октября в Казани стартует XVI саммит БРИКС.

Ожидается, что на мероприятие прибудут руководители государств стран-участниц БРИКС, а также делегаты из 28 приглашенных стран и глав шести международных организаций. Участие подтвердили 16 глав государств, Индонезию будет представлять министр иностранных дел.

«Саммит в Казани станет первой международной площадкой в России, собравшей одновременно такое количество мировых лидеров. Участников ждет интенсивная работа по обсуждению значимых для всего мирового сообщества проблем: вопросы углубления экономического сотрудничества стран БРИКС, преобразование международной финансовой системы», — сказал Коваленко.

Недавно Россия представила альтернативную платежную систему для стран-участниц БРИКС, основанную на использовании национальных валют и формировании сети коммерческих банков с установлением прямых связей между центральными банками государств-членов организации.

На саммите участники продолжат работу по укреплению позиций объединения на мировой арене. Участие новых членов подчеркивает возрастающее влияние БРИКС в мире и демонстрирует неспособность Запада изолировать Россию от глобальной повестки, увеличение заявок на вступление в организацию подтверждают этот тезис. Предполагается, что данное событие поспособствует усилению сотрудничества между развивающимися государствами.