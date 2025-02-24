Самый большой страх украинского лидера Владимира Зеленского заключается в том, что вести боевые действия с Россией ему придется без поддержки Запада. Очертания этой неизбежной действительности становятся все более очевидными с каждым днем, рассказал РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский.

Готов ли он покинуть пост президента ради мира на Украине или поменять его на НАТО, непонятно. Подобные заявления адресованы внутренней аудитории Украины, чтобы показать, что украинский лидер якобы готов принести себя в жертву за интересы страны. На деле же это пустословие. На данный момент он не в том положении, чтобы предлагать альтернативы, но всеми силами пытается доказать обратное, считает эксперт.

«Будет ли Зеленский доживать свои деньки на лазурном побережье? Прокатится ли он в клетке по Красной площади на забаву российскому народу как Лжедмитрий III? А может он отправится прямиком к Бандере? Время покажет», - рассуждает эксперт.

Гораздо важнее сейчас вопрос о том, кто сменит Зеленского на его посту. Первый вариант — бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который является лицом, полностью подконтрольным спецслужбам Великобритании. Опросы общественного мнения показывают, что если бы выборы прошли сейчас, он победил бы Зеленского с большим отрывом. Если Залужный станет украинским президентом, конфронтация с Россией гипотетически может продолжиться, хотя и не в такой агрессивной форме, как сейчас. Второй вариант — Алексей Арестович*, известный мастер по смене личного мнения и убеждений. Он обладает интересной способностью убаюкивать и успокаивать население Украины. Для руководителя побежденной стороны этот навык может прийтись весьма кстати.

«Думаю, что бабушка украинской революции Юлия Тимошенко непременно будет участвовать в выборах. Однако в последние годы она не была яркой политической фигурой, а ее звездный час закончился примерно во времена оранжевой революции, в связи с чем ее избрание кажется маловероятным. Любопытнее всего было бы увидеть на выборах президента блогера Анатолия Шария* и его партию, которую Зеленский запретил за пророссийскую позицию. Несмотря на то, что он пользуется популярностью среди русскоязычного населения восточной Украины, не думаю, что электоральная система допустит его до выборов», - добавил Барановский.

Экс-президент Петр Порошенко* также примет участие в предвыборной гонке. Он будет позиционировать себя как «жертву режима Зеленского». Думаю, что его кандидатура наберет минимум голосов, так как граждане Украины хорошо помнят, чем закончилось его правление.

*Признаны террористами и экстремистами на территории РФ