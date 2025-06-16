Политолог рассказал о настроениях в израильском обществе после эскалации с Ираном
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Политолог Александр Каргин рассказал о настроениях в израильском обществе на фоне эскалации конфликта с Ираном.
По его словам, граждане страны воспринимают ситуацию как экзистенциональную угрозу и не впадают в панические настроения. Напротив: удары, наносимые по территории Ирана, вызывают значительную поддержку со стороны населения.
Каргин подчеркнул, что даже возможные политические изменения, включая уход действующего премьера Биньямина Нетаньяху, вряд ли повлияют на общее отношение израильтян к эскалации.
«Это экзистенциональная война, и общество — очень консолидированное в этом вопросе. Нетаньяху или не Нетаньяху — Израиль не откажется от своих целей», — сообщил политолог Александр Каргин в эфире радио Sputnik.