Политолог рассказал о настроениях в израильском обществе после эскалации с Ираном

Политолог Каргин отметил поддержку ударов по Ирану и отсутствие паники в Израиле

Политолог Александр Каргин рассказал о настроениях в израильском обществе на фоне эскалации конфликта с Ираном.

По его словам, граждане страны воспринимают ситуацию как экзистенциональную угрозу и не впадают в панические настроения. Напротив: удары, наносимые по территории Ирана, вызывают значительную поддержку со стороны населения.

Каргин подчеркнул, что даже возможные политические изменения, включая уход действующего премьера Биньямина Нетаньяху, вряд ли повлияют на общее отношение израильтян к эскалации.

«Это экзистенциональная война, и общество — очень консолидированное в этом вопросе. Нетаньяху или не Нетаньяху — Израиль не откажется от своих целей», — сообщил политолог Александр Каргин в эфире радио Sputnik.